Дмитрия Иванова, автора Telegram-канала "Протестный МГУ", осудили по делу о распространении ложной информации про российскую армию по мотивам политической или идеологической ненависти. Обвиняемый выставил в мессенджере публикации о Буче, Мариуполе, ситуации на Запорожской АЭС и потерях авиации РФ. Сам Иванов до последнего вину не признает.

Активиста приговорили к 8,5 годам лишения свободы, а после своего освобождения он не в праве заниматься администрированием сайтов еще 4 года.

Напомним, что студент факультета кибернетики МГУ находится в СИЗО с лета 2022 года.