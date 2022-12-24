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Заявленные Бегловым 1500 коек не спасли Петербург от нового кризиса системы здравоохранения
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  • Опубликована сегодня в 9:04

Заявленные Бегловым 1500 коек не спасли Петербург от нового кризиса системы здравоохранения

Медицинские учреждения Петербурга столкнулись с дефицитом коек в реанимациях для тяжело больных пациентов, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о развертывании 1500 резервных.

Петербуржцы отмечают, что ситуация в городе напоминает пандемийный период: палаты переполнены, больные вынуждены находиться в коридорах, а скорую приходится ожидать часами.

В настоящее время больнице имени Боткина уже закончились койки в реанимации, с возможностью подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. В Больнице Святого Георгия из-за резкого наплыва заболевших гриппом и ОРВИ пациентов устраивают в коридорах, поскольку мест в палат нет. Перевести в "человеческие" условия больных обещают не раньше следующей недели.

Представители Комздрава назвали ситуацию "внештатной" и пообещали разрешить в кратчайшие сроки. Однако заявления чиновников не способствуют спокойствию петербуржцев, столкнувшихся с новым кризисом в системе здравоохранения города.

Недавно СМИ уличили Смольный в манипуляции статистикой по вакцинации от гриппа. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил о достижении 62% уровня вакцинации от гриппа в Петербурге, однако статистика не учитывала незарегистрированных жителей Петербурга. Так что с учетом численности населения города в 7 миллионов человек вакцинировано не более 46,5% горожан.

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