Медицинские учреждения Петербурга столкнулись с дефицитом коек в реанимациях для тяжело больных пациентов, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова о развертывании 1500 резервных.
Петербуржцы отмечают, что ситуация в городе напоминает пандемийный период: палаты переполнены, больные вынуждены находиться в коридорах, а скорую приходится ожидать часами.
В настоящее время больнице имени Боткина уже закончились койки в реанимации, с возможностью подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. В Больнице Святого Георгия из-за резкого наплыва заболевших гриппом и ОРВИ пациентов устраивают в коридорах, поскольку мест в палат нет. Перевести в "человеческие" условия больных обещают не раньше следующей недели.
Представители Комздрава назвали ситуацию "внештатной" и пообещали разрешить в кратчайшие сроки. Однако заявления чиновников не способствуют спокойствию петербуржцев, столкнувшихся с новым кризисом в системе здравоохранения города.
Недавно СМИ уличили Смольный в манипуляции статистикой по вакцинации от гриппа. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил о достижении 62% уровня вакцинации от гриппа в Петербурге, однако статистика не учитывала незарегистрированных жителей Петербурга. Так что с учетом численности населения города в 7 миллионов человек вакцинировано не более 46,5% горожан.
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По информации СМИ, на подведомственных сайтах Смольного и учебных заведений города обнаружена реклама интим-услуг.
Создатель группы "Земляне" раскритиковал медийных личностей ввиду их неоднозначной позиции к СВО
"Сегодня ведь я дождался и вынужден высказаться, потому что по прошествии всех этих лет менялись руководители управлений АП, менялись министры культуры, но ничего не изменилось", — заявил Владимир Киселев на страницах издания Pravda.Ru.