Появилось видео с русским отрядом, освободившим Кодему

По данным Telegram-канала GREY ZONE, в кадре присутствуют бойцы группировки Бахмут "ЧВК Вагнера".
Ранее СМИ сообщали, что населенный пункт Кодема Бахмутского района ДНР перешел под контроль русских сил.
Бахмутское направление имеет высокую стратегическую важность, поскольку взятие этого населенного пункта приведет к взлому эшелонированной линии обороны противника в Донбассе.
Бойцы "ЧВК Вагнера" применили "Солнцепек" по противнику под Бахмутом
По данным РИА Новости, бойцы "ЧВК Вагнера" нанесли удар по позициям ВСУ в районе города Бахмут в Донецкой Народной Республике.
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