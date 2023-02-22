Президент России Владимир Путин выразил готовность провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином в Москве. Об этом он сообщил во время встречи с членом политбюро Коммунистической партии Китая Ван И.
"Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше", — отметил глава российского государства.
Напомним, ранее Путин назвал председателя КНР своим другом, пожелав ему всего самого хорошего.
Нескладная речь Байдена в Польше отозвалась негативом в американских СМИ
Выступление Байдена больше было похоже на предвыборное турне, в то время как рядовые американцы испытывают колоссальные трудности.
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство