Президент России Владимир Путин выразил готовность провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином в Москве. Об этом он сообщил во время встречи с членом политбюро Коммунистической партии Китая Ван И.

"Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше", — отметил глава российского государства.

Напомним, ранее Путин назвал председателя КНР своим другом, пожелав ему всего самого хорошего.