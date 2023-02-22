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  • Опубликована сегодня в 15:04

Президент России может встретиться с лидером КНР в Москве

Президент России Владимир Путин выразил готовность провести встречу с главой Китая Си Цзиньпином в Москве. Об этом он сообщил во время встречи с членом политбюро Коммунистической партии Китая Ван И.

"Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше", — отметил глава российского государства.

Напомним, ранее Путин назвал председателя КНР своим другом, пожелав ему всего самого хорошего.

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