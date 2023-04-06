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  • Опубликована сегодня в 9:03

Китай обозначил первую красную линию для США

МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос является "первой красной линией", которую США не должны пересекать. Передает ТАСС.

Китай примет решительные меры для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на любые ошибочные действия США и Тайваня, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Мир

Берлускони страдает серьезным заболеванием крови

Лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, который был госпитализирован в Милане в среду и находится в отделении интенсивной терапии, страдает серьезным заболеванием крови, сообщает газета Corriere della Sera.

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Зарубежные потребительские бренды потеряли около $2 млрд, уйди из России

Это лишь 3-5% от общей прибыли

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Общество

Дни российского кино открылись в Азербайджане

Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска

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Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO

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Новости