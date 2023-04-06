Китай обозначил первую красную линию для США

МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос является "первой красной линией", которую США не должны пересекать. Передает ТАСС.

Китай примет решительные меры для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на любые ошибочные действия США и Тайваня, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.