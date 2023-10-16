В Балашихе задержан мужчина, который бегал с ножом на территории храма

Полиция в Балашихе задержала мужчину, который бегал с ножом на территории храма, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"Мы получили сообщение в дежурной части межмуниципального управления МВД России "Балашихинское", о том, что на территории храма в микрорайоне Железнодорожный находится мужчина с ножом. По прибытии полиции и сотрудников Росгвардии на место происшествия, правонарушитель начал наносить себе ножевые ранения", — сообщили в пресс-службе.

По информации московской областной полиции, этот мужчина, 35-летний ранее судимый житель Оренбургской области, был задержан и доставлен в специализированное медицинское учреждение.