В Балашихе задержан мужчина, который бегал с ножом на территории храма

Полиция в Балашихе задержала мужчину, который бегал с ножом на территории храма, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
"Мы получили сообщение в дежурной части межмуниципального управления МВД России "Балашихинское", о том, что на территории храма в микрорайоне Железнодорожный находится мужчина с ножом. По прибытии полиции и сотрудников Росгвардии на место происшествия, правонарушитель начал наносить себе ножевые ранения", — сообщили в пресс-службе.
По информации московской областной полиции, этот мужчина, 35-летний ранее судимый житель Оренбургской области, был задержан и доставлен в специализированное медицинское учреждение.
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