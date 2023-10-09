Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

Певица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле". Она поделилась своими мыслями о наборе веса в своем Instagram (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

"Я — живой человек, и у меня есть право иногда поправиться и, наоборот, похудеть. Вообще-то, честно говоря, я не особо люблю себя чрезмерно ограничивать, потому что я ценю каждое мгновение жизни и наслаждаюсь им", — поделилась она.

Клава Кока пришла на мероприятие МУЗ ТВ, одетая в прозрачное блестящее розовое платье. Некоторые ее поклонники, пристально разглядывая ее фигуру, предположили, что она может быть беременной.

Кроме того, Кока рассказала, почему она выбрала Александра Поверина в шоу "Сердце Коки" из числа других участников, несмотря на то, что изначально он мог казаться пришедшим для пиара. Певица уточнила, что на шоу проводился закрытый кастинг, и участники изначально не знали, за чье сердце будут соревноваться. По мнению певицы, каждый из них, в какой-то степени, пришел на проект, чтобы продемонстрировать себя и получить популярность.