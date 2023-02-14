Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает РИА "Новости".
Как отметили ведомстве, при разборе завалов в жилом доме в Турции спасатели обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции, — говорится в сообщении.
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