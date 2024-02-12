Как информирует портал South China Morning, китаец по фамилии Гу родом из провинции Цзянсу, притворившись состоятельным бизнесменом, выманил у сорока женщин, с которыми контактировал на сайтах знакомств, два миллиона юаней.
33-летний аферист прикидывался за руководителя строительной фирмы, который желает найти свою половинку. Знакомясь с очередной женщиной, Гу арендовал дорогие машины и нанимал водителя. Помимо этого, преступник демонстрировал фейковые документы о праве собственности на якобы свою недвижимость. Затем мошенник просил у девушек деньги в долг: объяснял он свой поступок тем, что его средства уже инвестированы, а компания подставного бизнесмена находится в затруднительном финансовом положении.
Всего жертвами преступника стали сорок женщин, одолживших два миллиона юаней за все время его деятельности, что эквивалентно более чем 25 миллионам рублей. Супруг одной из обманутых возлюбленных афериста избил его, из-за чего о мошенничестве китайца узнали правоохранители. Суд приговорил Гу к 13 годам лишения свободы.
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