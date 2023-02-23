В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

Инцидент произошел недалеко от границы с Китаем. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с КНР.

В ряде населенных пунктов Синьцзяна ощущались колебания земли. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.