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  • Опубликована сегодня в 10:47

В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

Инцидент произошел недалеко от границы с Китаем. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с КНР.

В ряде населенных пунктов Синьцзяна ощущались колебания земли. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

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