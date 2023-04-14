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  • Опубликована сегодня в 10:31

Глава Минобороны Китая посетит Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля

Ли Шанфу, глава Минобороны Китая, намерен посетить Россию с официальным визитом в период с 16 по 19 апреля. Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве.

Что касается ранеего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, то зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что он прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

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Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

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