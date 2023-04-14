Ли Шанфу, глава Минобороны Китая, намерен посетить Россию с официальным визитом в период с 16 по 19 апреля. Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве.

Что касается ранеего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, то зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что он прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.