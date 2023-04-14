Ли Шанфу, глава Минобороны Китая, намерен посетить Россию с официальным визитом в период с 16 по 19 апреля. Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве.
Что касается ранеего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, то зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что он прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.
В Южной Корее твёрдотопливная ракета находится в процессе разработки
Об этом сообщило Министерство обороны страны
Рогов: перезапуск ЗАЭС нецелесообразен из-за сохранения рисков ударов ВСУ
Председатель движения "Мы вместе с Россией" прокомментировал нынешнее положение энергоблоков
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.