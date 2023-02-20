Представители Венгрии и Китая, а именно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии страны Ван И, готовы искать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такой информацией два политика поделились на их всрече в Будапеште.
Сийярто также добавил, что Венгрия поддерживает Китай, который открыто выступает за мир и стремится спокойно уладить конфликт, ведь "страдания и гибель людей должны быть прекращены как можно скорее".
"Мы рады, что Китай также находится на стороне мира и призывает к мирному решению. Каждый день, который проходит рядом с войной, идущей по соседству, приносит много проблем Венгрии, Центральной Европе, всему континенту, всему миру"
Венгерский политик призвал другие страны присоединиться к миротворческому подходу и сосредоточить усилия на завершенни конфликта, а не его обострении.
Зеленский: союз России и Китая - повод для начала мировой войны
При этом президент Украины сообщил, что хотел бы видеть Пекин в числе союзников Киева
Financial Times: Киев не сможет вернуть контроль над Крымом
Многие западные политики не верят, что Украине под силу присоединить к себе земли полуострова, хотя открыто об этом не говорят
Рок-группа "Мумий Тролль" отменила все мартовские концерты
Продюсер группы Алиса Серегина отказалась комментировать сложившуюся ситуацию
На военного врача завели дело за отказ принять участие в спецоперации на Украине по личным убеждениям
СК России возбудил уголовное дело по статье "Невыполнение приказа".