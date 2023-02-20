Представители Венгрии и Китая, а именно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии страны Ван И, готовы искать пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такой информацией два политика поделились на их всрече в Будапеште.

Сийярто также добавил, что Венгрия поддерживает Китай, который открыто выступает за мир и стремится спокойно уладить конфликт, ведь "страдания и гибель людей должны быть прекращены как можно скорее".

"Мы рады, что Китай также находится на стороне мира и призывает к мирному решению. Каждый день, который проходит рядом с войной, идущей по соседству, приносит много проблем Венгрии, Центральной Европе, всему континенту, всему миру"

Венгерский политик призвал другие страны присоединиться к миротворческому подходу и сосредоточить усилия на завершенни конфликта, а не его обострении.