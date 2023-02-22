Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

"Я готов вместе с Вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", — отметил дипломат.

Напомним, ранее Ван И заверил Лаврова в том, что будет прилагать все необходимые усилия для углубления отношений с Россией.