Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.
"Я готов вместе с Вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", — отметил дипломат.
Напомним, ранее Ван И заверил Лаврова в том, что будет прилагать все необходимые усилия для углубления отношений с Россией.
Песков: Заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» привлекло внимание к проблеме
Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.
Гагин: Артемовск совсем скоро полностью перейдет под контроль российской армии
Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов, отметил советник врио главы ДНР.
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство