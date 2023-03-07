Власти Китая назвали "тайваньский вопрос" красной линией, которую Соединенные Штаты не должны пересекать. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, добавив, что ситуация на островном государстве непосредственно связана с ключевыми интересами республики.

Политик также отметил, что Пекин настоятельно требует от Вашингтона не предпринимать никаких действий для урегулирования ситуации на Тайване и в целом не вмешиваться во внутреннюю политику Китая.

Напомним, что ранее, 2 марта, Госдепартамент США разрешил возможную продажу островному государству ракет для истребителей F-16, на что официальный представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала отрицательно. Политик считает, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.