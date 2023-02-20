Член политбюро Коммунистической партии Китая Ван И прибудет в Россию с официальным визитом во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

По версии издания, высокопоставленный китайский дипломат прибудет с планом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию может посетить председатель КНР Си Цзиньпин.