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  • Опубликована сегодня в 0:13

Bloomberg: член политбюро КПК направляется в Россию с мирным планом

Член политбюро Коммунистической партии Китая Ван И прибудет в Россию с официальным визитом во вторник, 21 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

По версии издания, высокопоставленный китайский дипломат прибудет с планом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию может посетить председатель КНР Си Цзиньпин.

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