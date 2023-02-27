Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно отнеслись к плану урегулирования конфликта на Украине, предложенному Китаем.

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что детали, предложенные Пекином должны стать предметом тщательного анализа.

Напомним, ранее МИД Китая опубликовало 12 пунктов плана по урегулированию конфликта. В частности, здесь идет речь об уважении суверенитета и территориальной целостности, возобновление диалога между Киевом и Москвой, а также недопущение эскалации.