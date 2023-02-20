По данным издания Bloomberg у Китая есть предложения по прекращению огня между Россией и киевским режимом.

"Знакомые с планом европейские официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что в него будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия в Украину. Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН", — отмечают колумнисты издания.