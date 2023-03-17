Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:40

Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен посетить Россию с государственным визитом 20-22 марта. По сообщению Кремля, между политиком КНР и президентом РФ Владимиром Путиным пройдут переговоры, в ходе которых лидеры двух стран "будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".

Также стало известно, что во время визита Си Цзиньпина произойдет подписание ряда важных документов, которые только укрепят российско-китайское сотрудничество на международной арене.

Мир

Дания не допустит Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

В Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым расследованиям.

Читать полностью

В Ливии обнаружили пропавшие 2,5 тонны урана

Каждую тонну этих веществ — при наличии соответствующих технологий — можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, нужных для создания ядерного оружия.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости