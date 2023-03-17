Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен посетить Россию с государственным визитом 20-22 марта. По сообщению Кремля, между политиком КНР и президентом РФ Владимиром Путиным пройдут переговоры, в ходе которых лидеры двух стран "будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем".
Также стало известно, что во время визита Си Цзиньпина произойдет подписание ряда важных документов, которые только укрепят российско-китайское сотрудничество на международной арене.
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