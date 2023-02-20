Между странами-гигантами — Россией и Китаем — возобновлено соглашение о безвизовых групповых туристических поездках в связи со спадом числа заболевших вирусом COVID-19. Об этом заявило доверенное лицо в МИД России и Минэкономразвития.

«Приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило своё действие»

Идея этого официального документа заключается в том, что туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Напомним, соглашение между РФ и КНР было заключено еще в феврале 2000 года.