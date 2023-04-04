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  • Опубликована сегодня в 14:59

Премьер Госсовета КНР провёл телефонный разговор с Мишустиным

Прошел телефонный разговор между премьером Госсовета КНР Ли Цян и председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая со ссылкой на китайского политика.

"Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития"

Дипломат также прокомментировал взаимоотношения двух стран, сказав, что они основываются на взаимном уважении, доверии и выгоде.

Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.

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