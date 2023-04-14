Глава Минобороны КНР в ходе визита в Россию проведёт переговоры с Шойгу

Во время официального визита главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию, который состоится в период с 16 по 19 апреля, пройдут переговору между китайским политиком и его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает оборонное ведомство РФ.
"Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности"
Ранее от Алексея Климова, директора консульского департамента российского МИД, стало известно о создании нового соглашения между Россией и Китаем, смысл которого заключается в предоставлении безвизовых групповых поездок туристам двух стран. Об этом передает РИА Новости.
Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.
Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"