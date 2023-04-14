Глава Минобороны КНР в ходе визита в Россию проведёт переговоры с Шойгу

Во время официального визита главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию, который состоится в период с 16 по 19 апреля, пройдут переговору между китайским политиком и его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает оборонное ведомство РФ.

"Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности"

Ранее от Алексея Климова, директора консульского департамента российского МИД, стало известно о создании нового соглашения между Россией и Китаем, смысл которого заключается в предоставлении безвизовых групповых поездок туристам двух стран. Об этом передает РИА Новости.