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  • Опубликована сегодня в 12:50

Глава Минобороны КНР в ходе визита в Россию проведёт переговоры с Шойгу

Во время официального визита главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию, который состоится в период с 16 по 19 апреля, пройдут переговору между китайским политиком и его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает оборонное ведомство РФ.

"Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности"

Ранее от Алексея Климова, директора консульского департамента российского МИД, стало известно о создании нового соглашения между Россией и Китаем, смысл которого заключается в предоставлении безвизовых групповых поездок туристам двух стран. Об этом передает РИА Новости.

Мир

Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.

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Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".

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Общество

Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%

Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы

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Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР

Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"

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Новости