В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И оба политика подтвердили, что отношения между Москвой и Пекином не подвержены давлению третьих сторон.
«На фоне сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются», - подчеркнул представителль Китая
Также, лидер РФ отметил, что российско-китайские отношения "достигают новых рубежей".
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