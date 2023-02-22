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  • Опубликована сегодня в 14:46

Ван И: на развитие российско-китайских отношений не влияют другие страны

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И оба политика подтвердили, что отношения между Москвой и Пекином не подвержены давлению третьих сторон.

«На фоне сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются», - подчеркнул представителль Китая

Также, лидер РФ отметил, что российско-китайские отношения "достигают новых рубежей".

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