В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И оба политика подтвердили, что отношения между Москвой и Пекином не подвержены давлению третьих сторон.

«На фоне сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, очень стабильно развиваются», - подчеркнул представителль Китая

Также, лидер РФ отметил, что российско-китайские отношения "достигают новых рубежей".