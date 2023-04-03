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  • Опубликована сегодня в 11:50

МИД КНР сообщил о готовности Китая укреплять связи с Россией и Индией на фоне глубоких изменений в мире

Сложные изменения на мировой арене стали толчком для Китая развивать международные отношения с Россией, Индией и другими странами. Такой информацией поделилась официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию"

Политик также отметила, что два вышеупомянутых государства являются крупными и влиятельными для дальнейшей перспективы развитя взаимоотношений.

Ранее стало известно, что Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией.

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