Сложные изменения на мировой арене стали толчком для Китая развивать международные отношения с Россией, Индией и другими странами. Такой информацией поделилась официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию"

Политик также отметила, что два вышеупомянутых государства являются крупными и влиятельными для дальнейшей перспективы развитя взаимоотношений.

Ранее стало известно, что Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией.