Сложные изменения на мировой арене стали толчком для Китая развивать международные отношения с Россией, Индией и другими странами. Такой информацией поделилась официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию"
Политик также отметила, что два вышеупомянутых государства являются крупными и влиятельными для дальнейшей перспективы развитя взаимоотношений.
Ранее стало известно, что Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российской армией.
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