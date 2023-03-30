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  • Опубликована сегодня в 10:45

НОАК и ВС РФ будут регулярно проводить совместные патрулирования

Одно из решений, достигнутых в ходе политического диалога между Россией и Китаем, подразумевает регулярное совместное патрулирование на море и воздухе. Этим займется Народно-освободительная армия Китая и Вооружённые силы России, сообщил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

"Армия Китая намерена вместе с ВС России прикладывать совместные усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого между главами двух государств, постепенно усиливать стратегическую координацию, регулярно проводить совместные учения и патрулирования на море и в воздухе"

Однако, стоит отметить, что ранее российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии военного союза с Китаем. Поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствует действительности.

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