Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.12.2023 : 90,087
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.12.2023 : 98,5764
Китай и РФ добились максимального объема торговли
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 10:42

Китай и РФ добились максимального объема торговли

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине оценил достигнутого объема торговли между странами. По его словам, динамика развития стала впечатляющей, так как скорость достижения намеченной цели превысила ожидаемую.

- С опережением выполнена задача, поставленная нами с президентом Путиным пять лет назад, достичь объема двусторонней торговли до $200 млрд, - отметил политик во время своей речи.

Цифра, полученная к концу 2023 года, действительно впечатляет. На сегодняшний день страны перешагнули рубеж в 200 млрд долларов, выйдя на уровень 218,18 млрд американской валюты.

Мир

Робот продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры

Робот продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт"

Робот CyberRunner, созданный учеными Высшей технологической школы Цюриха, продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт". Работая на базе искусственного интеллекта, робот успешно провел металлический шарик по лабиринту, преодолевая трудности, такие как отверстия на пути.

Читать полностью
106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни

106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни

Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.

Читать полностью

Общество

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19, обусловленной распространением нового варианта коронавируса JN.1. ВОЗ отнесла данный вариант категории "вызывающий интерес" и предупредила о возможном увеличении заболеваемости, особенно в условиях зимнего периода в Северном полушарии.

Читать полностью
В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%

В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%

В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%, согласно прогнозу агентства FitnessData, вызванному увеличением расходов на импортное оборудование. В 2023 году бюджеты на открытие фитнес-клубов выросли на 40-50%, что приведет к необходимости расширения клиентской базы и повышению стоимости услуг.

Читать полностью

Новости