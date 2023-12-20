Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине оценил достигнутого объема торговли между странами. По его словам, динамика развития стала впечатляющей, так как скорость достижения намеченной цели превысила ожидаемую.

- С опережением выполнена задача, поставленная нами с президентом Путиным пять лет назад, достичь объема двусторонней торговли до $200 млрд, - отметил политик во время своей речи.

Цифра, полученная к концу 2023 года, действительно впечатляет. На сегодняшний день страны перешагнули рубеж в 200 млрд долларов, выйдя на уровень 218,18 млрд американской валюты.