Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине оценил достигнутого объема торговли между странами. По его словам, динамика развития стала впечатляющей, так как скорость достижения намеченной цели превысила ожидаемую.
- С опережением выполнена задача, поставленная нами с президентом Путиным пять лет назад, достичь объема двусторонней торговли до $200 млрд, - отметил политик во время своей речи.
Цифра, полученная к концу 2023 года, действительно впечатляет. На сегодняшний день страны перешагнули рубеж в 200 млрд долларов, выйдя на уровень 218,18 млрд американской валюты.
Робот продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт"
Робот CyberRunner, созданный учеными Высшей технологической школы Цюриха, продемонстрировал превосходство над человеком в прохождении игры "Лабиринт". Работая на базе искусственного интеллекта, робот успешно провел металлический шарик по лабиринту, преодолевая трудности, такие как отверстия на пути.
106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни
Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19, обусловленной распространением нового варианта коронавируса JN.1. ВОЗ отнесла данный вариант категории "вызывающий интерес" и предупредила о возможном увеличении заболеваемости, особенно в условиях зимнего периода в Северном полушарии.
В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%
В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%, согласно прогнозу агентства FitnessData, вызванному увеличением расходов на импортное оборудование. В 2023 году бюджеты на открытие фитнес-клубов выросли на 40-50%, что приведет к необходимости расширения клиентской базы и повышению стоимости услуг.