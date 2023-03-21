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  • Опубликована сегодня в 11:32

Премьер-министр России встретился с лидером КНР

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин будет уделять особое внимание развитию партнерства с Москвой. Си Цзиньпин предложил Мишустину посетить Китай для активизации межправительственных контактов уже в 2023 году.

Ранее, 20 марта, лидер КНР провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая продолжалась 4,5 часа.

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