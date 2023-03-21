Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин будет уделять особое внимание развитию партнерства с Москвой. Си Цзиньпин предложил Мишустину посетить Китай для активизации межправительственных контактов уже в 2023 году.
Ранее, 20 марта, лидер КНР провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая продолжалась 4,5 часа.
Си Цзиньпин намерен усилить работу межправительственных комиссий России и Китая
Активизация работы межправительственных механизмов между Россией и Китаем поможет укреплению двустороннего сотрудничества и достижению важных целей в различных сферах, таких как экономика, торговля, инвестиции, наука.
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