Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что между Китаем и Россией должно быть тесное сотрудничество. Об этом он сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами, мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", — отметил глава КНР.

Напомним, в понедельник, 20 марта, китайский лидер прибыл с официальным визитом в Россию.