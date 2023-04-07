На космической орбите появилась еще одна человеческая разработка: коммерческая твердотопливная ракета-носитель "Гипербола-1" (SQX-1), разработанная в КНР, удачно выведена в космос. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая.

Запуск осуществился в 12:00 по местному времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Как передает СМИ, главная задача заключается в испытании ракеты и получении данных о ее полете.

Стоит напомнить, что это уже пятый запуск SQX-1.