На космической орбите появилась еще одна человеческая разработка: коммерческая твердотопливная ракета-носитель "Гипербола-1" (SQX-1), разработанная в КНР, удачно выведена в космос. Об этом проинформировало Центральное телевидение Китая.
Запуск осуществился в 12:00 по местному времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Как передает СМИ, главная задача заключается в испытании ракеты и получении данных о ее полете.
Стоит напомнить, что это уже пятый запуск SQX-1.
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