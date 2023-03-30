Глава ЕК фон дер Ляйен: Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок

У Китая есть главная цель - системно изменить международный порядок, где КНР будет стоять в центральной позиции. Таково мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ожидает при таком раскладе, что Пекин будет уделять больше внимания безопасности и контролю.

Ранее фон дер Ляйен заявила о дальнейших планах ЕС по укреплению взаимоотношений с КНР: в ближайшее время планируется укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях.