Китай настоятельно просит Америку остановить военное присутствие в Сибири и разграбление страны. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, добавив, что "США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска".

Политик также уточнила, что последствия сирийского кризиса стал причиной гибели по меньшей мере 350 тыс. человек за 13 лет, ещё порядка 14 млн жителей остро нуждаются в гумпомощи.

Мао Нин также призвала американские власти отменить односторонние санкции против САР и усугубление гуманитарной катастрофы.