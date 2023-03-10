Китай настоятельно просит Америку остановить военное присутствие в Сибири и разграбление страны. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, добавив, что "США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска".
Политик также уточнила, что последствия сирийского кризиса стал причиной гибели по меньшей мере 350 тыс. человек за 13 лет, ещё порядка 14 млн жителей остро нуждаются в гумпомощи.
Мао Нин также призвала американские власти отменить односторонние санкции против САР и усугубление гуманитарной катастрофы.
Рябков: Россия и США продолжают обсуждение вопроса обмена заключенными
Адвокат осужденного в США Александра Винника допустил, что его подзащитного могут рассмотреть в качестве кандидата на будущий обмен
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать