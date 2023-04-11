За существующие трудности между Китаем и США полностью ответственена Америка: Вашингтону следует прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и перестать подрывать политическую основу двусторонних отношений. Такое мнение выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Помимо вышеуказанной просьбы, Китай просит Соединенные Штаты двигаться навстречу мирного урегулирования недопониманий, чтобы способствовать возврату китайско-американских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что напряжённость между США и Китаем приводит к "фрагментации мира" и переносу производств в дружественные юрисдикции.