Представители НАТО планируют создать альтернативу своей организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такой тезис услышали журналисты от министра иностранных дел КНР Цинь Гана в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Индо-Тихоокеанская стратегия США, афишируя свободу и открытость, в реальности сколачивает закрытые группировки, эксклюзивные кружки, под предлогом защиты региональной безопасности на деле провоцирует конфронтацию, планирует организовать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО"
Дипломат также отметил, что АТР следует использовать как площадку для сотрудничества, а не геополитического противостояния. "Кризис украинского образца ни в коем случае не должен воспроизводиться в регионе", иначе не избежать холодной войны.
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