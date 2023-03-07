Представители НАТО планируют создать альтернативу своей организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такой тезис услышали журналисты от министра иностранных дел КНР Цинь Гана в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Индо-Тихоокеанская стратегия США, афишируя свободу и открытость, в реальности сколачивает закрытые группировки, эксклюзивные кружки, под предлогом защиты региональной безопасности на деле провоцирует конфронтацию, планирует организовать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО"

Дипломат также отметил, что АТР следует использовать как площадку для сотрудничества, а не геополитического противостояния. "Кризис украинского образца ни в коем случае не должен воспроизводиться в регионе", иначе не избежать холодной войны.