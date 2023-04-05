Китай не желает разговаривать с США на высшем уровне

Китай отклонил попытки Вашингтона восстановить высокоуровневые контакты между двумя странами. Об этом сообщает Politico.
Американские чиновники сообщили, что Пекин не поддерживает назначения новой даты для отмененного визита госсекретаря США Энтони Блинкина, согласования поездок других чиновников, а также даже телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Аэропорт Дубая - самый загруженный в мире уже девятый год
Прошлогодний пассажиропоток составил 66,07 млн человек
Япония совместно с НАТО разработают специальную программу партнерства
Японии совместно со странами НАТО займется разработкой специальной программы партнерства. Об этом заявил глава МИД страны восходящего солнца Мотеги Тошицунэ.
Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"
Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO
Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.