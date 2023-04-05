Китай не желает разговаривать с США на высшем уровне

Китай отклонил попытки Вашингтона восстановить высокоуровневые контакты между двумя странами. Об этом сообщает Politico.

Американские чиновники сообщили, что Пекин не поддерживает назначения новой даты для отмененного визита госсекретаря США Энтони Блинкина, согласования поездок других чиновников, а также даже телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.