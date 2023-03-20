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  • Опубликована сегодня в 9:03

За китайскими визами выстроилась очередь

После того как китайские власти возобновили выдачу виз, россияне стали активно заниматься оформлением туристических и деловых поездок в Поднебесную.

Как утверждают эксперты туриндустрии, все свободные слоты на подачу документов в крупных городах закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Ожидаемо удвоилось и число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах, пишет "Коммерсант".

Эксперты прогнозируют, что в этом году турпоток из России в Китай составит приблизительно 35% от уровня 2019 года. Однако повысить эти цифры мешает ограниченное авиасообщение между странами.

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