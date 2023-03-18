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  • Опубликована сегодня в 9:08

В Китае существует потребность в специалистах со знанием русского языка

В Китае востребованы специалисты со знанием русского языка, однако многое зависит от провинции. Об этом заявил руководитель Центра изучения России при Восточно-китайском педуниверситете Бэй Вэньли.

В целом по всему Китаю есть потребность в специалистах со знанием русского языка, учитывая уровень двустороннего сотрудничества между странами. "Необходимо и дальше активнее развивать наше сотрудничество и создавать совместные предприятия", — отметил Бэй, передает РИА "Новости".

На данный момент в Шанхае русский язык изучают в трех вузах: ВКПУ, Шанхайский университет иностранных языков и Фуданьский университет. По словам профессора, в ВКПУ ежегодно на факультет русского языка поступает порядка 14-15 человек.

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