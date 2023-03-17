Си Цзиньпин совершит свой первый госвизит в Россию

Свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок Си Цзиньпин совершит в Россию.
В предыдущий раз он посещал РФ с государственным визитом в 2019 году. Тогда лидер КНР посетил Москву и Петербург, принял участие в работе ПМЭФ и заодно посмотрел на китайских панд в московском зоопарке, передает РИА "Новости".
Известно, председатель КНР посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина.
"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — уточняет пресс-служба Кремля.
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