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  • Опубликована сегодня в 12:07

Си Цзиньпин совершит свой первый госвизит в Россию

Свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок Си Цзиньпин совершит в Россию.

В предыдущий раз он посещал РФ с государственным визитом в 2019 году. Тогда лидер КНР посетил Москву и Петербург, принял участие в работе ПМЭФ и заодно посмотрел на китайских панд в московском зоопарке, передает РИА "Новости".

Известно, председатель КНР посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента Владимира Путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — уточняет пресс-служба Кремля.

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