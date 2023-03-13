Китай под руководством переизбранного на новый срок председателя КНР Си Цзиньпина начнет "творить новые чудеса", заявил китайский политолог, профессор Цзян Айлинь.
По его словам, за последние десятилетия Китаю удалось нормализовать и модернизировать экономику. Страна построило общество средней зажиточности и добилась того, что великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом.
Политолог отметил, что Китай и дальше будет стремиться к победам и не перестанет творить новые чудеса, передает РИА "Новости".
"От экономического развития до улучшения условий жизни людей, от продвижения культурной идентичности до защиты окружающей среды, от ведения дипломатии великой державы со своей спецификой до модернизации национальной обороны и армии", — сказал Цзян Айлинь.
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