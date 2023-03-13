Китай под руководством переизбранного на новый срок председателя КНР Си Цзиньпина начнет "творить новые чудеса", заявил китайский политолог, профессор Цзян Айлинь.

По его словам, за последние десятилетия Китаю удалось нормализовать и модернизировать экономику. Страна построило общество средней зажиточности и добилась того, что великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом.

Политолог отметил, что Китай и дальше будет стремиться к победам и не перестанет творить новые чудеса, передает РИА "Новости".