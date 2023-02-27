Китай поддерживает отношения со всеми участниками противостояния на Украине. Об этом заявила представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину", - отметила Мао Нин.
Ранее на сайте китайского МИД было опубликовано заявление, содержащее 12 пунктов в отношении политического урегулирования украинского кризиса.
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