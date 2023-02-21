Пекин еще дальше отходит от западных принципов развития и хочет двигаться своим путем. Об этом политолог-ориенталист Юрий Тавровский.

Китай во вторник представил текст инициативы в области глобальной безопасности, выдвинутой ранее председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай после трехлетнего застоя из-за коронавируса начинает резко активизировать как внутреннюю, так и внешнюю политику. У них за то время накопилось много разработок, которые они сейчас выкладывают", — добавил Тавровский, передает РИА "Новости".