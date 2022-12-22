Создатель группы "Земляне" раскритиковал медийных личностей ввиду их неоднозначной позиции к СВО

"Сегодня ведь я дождался и вынужден высказаться, потому что по прошествии всех этих лет менялись руководители управлений АП, менялись министры культуры, но ничего не изменилось", — заявил Владимир Киселев на страницах издания Pravda.Ru.

По словам бизнесмена, пока фактические кураторы и спонсоры отечественной медиасферы остаются при своих делах, ожидать перемен не приходится.

Досталось и Филиппу Бедросовичу Киркорову за его визит "в лосинах в госпитале" и призыв раненых бойцов на свои концерты "на колясках, в кроватях, с капельницами". При этом выступать в госпитале артист отказался.

Среди "молчунов" олигархом отмечены Игорь Матвиенко и Игорь Крутой, которые "до сих пор, на десятом месяце не заявили свою позицию по проведению специальной военной операции". Кроме того, Киселев осуждает исключительно корыстный подход к проведению музыкальных фестивалей: "господин Крутой закрывает свой фестивальс мотивировкой, что сегодня не время. А какое время изменилось для проведения украденного у государства фестиваля "Песня года"?". А в качестве реальных причин основатель "Землян" указывает на отсутствие "бюджета госкомпании" и наличие у знаменитого композитора активов на Украине, которые могут быть при "неправильном поведении" заморожены.

Музыкант также напомнил, что начиная с 2014 года неоднократно поднимал вопрос "о ротации украинских артистов". Но в результате проведения политики, основанной "на отрицании" существовавших обострений, уровень патриотизма и решимости в определении своей позиции сведены к минимуму и открытому пиару. При этом псевдопатриоты "по любому поводу соскакивают с выездов в зоны боевых действий".