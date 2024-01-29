Филиппа Киркорова исключили из числа участников "Золотого граммофона"

Филиппа Киркорова исключили из списка участников премии "Золотой граммофон". Организаторы мероприятия в пресс-службе подтвердили, что певец не примет участие в церемонии.

В предыдущем году Киркоров был ведущим "Золотого граммофона" и значился в афише и в этом году. Однако после скандальной вечеринки, устроенной Настей Ивлеевой, его имя было исключено из рекламного плаката. Более того, в окончательном списке гостей Филиппа Киркорова не оказалось.

Ранее сообщалось, что камео Киркорова было удалено из сериала "Сваты" в версии канала "Дом Кино". Также перед Новым годом певца исключили из нескольких праздничных шоу и фильма "Иван Васильевич меняет все".

Участие Киркорова в различных теле-шоу и проектах стало под вопросом после его участия в скандальной "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой, проходившей 20 декабря 2023 года. В списке гостей, помимо Киркорова, числились также Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Джиган и Оксана Самойлова, а сама Ивлеева и другие участники, включая Киркорова, извинились за участие в провокационном мероприятии.