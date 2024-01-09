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Киркоров получил иск на 2 миллиона рублей от РАО
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  • Опубликована сегодня в 17:12

Киркоров получил иск на 2 миллиона рублей от РАО

Иск был подан в адрес народного артиста России Филиппа Киркорова Российским авторским обществом (РАО), как указывают данные Электронного правосудия, сообщает Pravda.ru.

РАО требует от артиста компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Однако основания для подачи иска не были уточнены.

Предварительно стало известно, что судебные приставы разыскивают Киркорова из-за двух невыплаченных сумм — 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены в адрес ООО "Филипп Киркоров продакшн".

Как сообщалось 29 декабря, участникам вечеринки Ивлеевой было предоставлено три дня на разрешение вопросов с налоговой. Согласно данным Telegram-канала Mash, в числе проверяемых ФНС оказались Анна Аст, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие известные личности."

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