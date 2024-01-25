Патриарх Кирилл заявил о необходимости запретить усыновление детей в страны, где разрешены медицинские вмешательства по гендерному признаку. Об этом он заявил, выступая в Кремлевском дворце на пленарном заседании Рождественских образовательных чтений. Глава Русской православной церкви (РПЦ) выразил обеспокоенность, заявив:
"Мы не хотим, чтобы наших детей воспитывали духовные уродцы".
Патриарх призвал запретить усыновление детей гражданами государств, где разрешены медицинские вмешательства, направленные на изменение пола, подчеркнув несовместимость такой практики с российскими ценностями.
Кирилл подчеркнул необходимость оградить российских детей от возможного вреда, приведя в пример случаи, когда медицинское вмешательство приводило к изменению пола вопреки изначальной идентичности ребенка. Он осудил процесс усыновления, который позволяет этим "так называемым родителям" подвергать усыновленных детей "ужасающим и бесчеловечным" процедурам, запрещенным в России.
Помимо проблем усыновления, Патриарх призвал к мерам по популяризации многодетных семей и снижению числа абортов. Он подчеркнул необходимость усиления контроля над медицинскими организациями, работающими с беременными женщинами, с целью сокращения числа абортов и пропаганды политики защиты семьи.
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