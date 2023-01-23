Участник делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева убили в 2022 году в автомобиле СБУ. Об этом рассказал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.
"Я уверен, что Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда агенты провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован в материалах расследования", — заявил Буданов.
По его словам, он не ожидал таких действий службы безопасности Украины против своего штатного сотрудника и доверят только фактам.
Дмитрий Рогозин сообщил, что в ДНР "затрофеили" терминалы спутниковой связи StarLink
На базе этого оборудование построена практически вся система управления ВСУ.
Зеленский: Поставка нескольких десятков танков не переломит ситуацию на фронте
Для того чтобы кардинально изменить ситуацию в зоне спецоперации Украине нужно гораздо больше тяжелого вооружения.
Бизнесмен Пригожин пообещал разобраться с отказом мэрии от похорон с почестями погибшего "вагнеровца"
Недавно администрация Камышовского района Свердловской области отказало в организации похорон военнослужащего ЧВК "Вагнер", отстаивавшего интересы России в зоне спецоперации на Украине. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подверг критике решение чиновников.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.