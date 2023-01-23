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  • Опубликована сегодня в 7:49

Украинского переговорщика Киреева убили в машине СБУ

Участник делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева убили в 2022 году в автомобиле СБУ. Об этом рассказал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.

"Я уверен, что Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда агенты провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован в материалах расследования", — заявил Буданов.

По его словам, он не ожидал таких действий службы безопасности Украины против своего штатного сотрудника и доверят только фактам.

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