Украинского переговорщика и сотрудника Главного разведывательного управления Дениса Киреева застрелили за содействие России во время первых мирных переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает WSJ.

В марте 2022 года официальные представители Украины сообщили о смерти Дениса Киреева, который входил в состав украинской делегации на переговорах. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Киреева убили сотрудники СБУ во время задержания, в то время как в Минобороны Украины сообщили, что он погиб при выполнении секретного задания.

Спустя год американское издание WSJ выяснило, что в ночь перед вторым раундом мирных переговоров Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки Александра Поклада, который хотел встретиться с переговорщиком. Как отмечает издание, Киреев собирался в Белоруссию, но на встречу согласился. При этом своим телохранителям он сказал, что его могут арестовать по пути, и попросил их не вмешиваться.

Когда Киреев остановился около Софийского собора в Киеве, к нему подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали телохранителям сдать оружие. Переговорщика отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице. Источник издания рассказал, что сотрудник СБУ застрелили Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы.

При этом, как утверждает издание, 23 февраля 2022 года Киреев с большой долей вероятности передал ГУР Украины информацию о том, что Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром.