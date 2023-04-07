Никос Христодулидис, лидер Кипра, увидел собственными глазами мощность американской атомной подлодки "Сан Хуан" класса "Лос-Анджелес" и поднялся на ее борт. Об этом говорится в сообщении в аккаунте президента Кипра в Twitter.

Отмечается, что такой корабль находится в порту Лимасола. Президент Кипра увидел крылатые ракеты, которые субмарина способна нести в ходе подводных действий.

Ранее, в марте текущего года, сообщалось, что США, Великобритания и Австралия планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием.