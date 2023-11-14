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Кинокампус Горького направляет московских школьников в кинопутешествие в Белоруссию
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  • Опубликована сегодня в 14:56

Кинокампус Горького направляет московских школьников в кинопутешествие в Белоруссию

В январе "Кинокампус Горького" организует для российских школьников киноэкспедицию в Белоруссию с целью познакомить их с особенностями кинопроизводства в этой соседней республике.

Гендиректор студии им. М. Горького, Юлиана Слащева, подчеркнула, что такие поездки помогают молодежи определиться с профессиональным выбором в сфере кино и открывают новые горизонты в культуре и традициях различных стран.

Кинокампус уже организовывал аналогичные экспедиции в различные регионы России и зарубежье, где участники создавали свои короткометражные фильмы. В этот раз победителей конкурса киноэкспедиций отправят в Белоруссию, где они посетят национальную киностудию "Беларусьфильм" и примут участие в мастер-классах по актерскому мастерству, операторскому искусству и режиссуре.

Участвовать в киноэкспедиции в Белоруссию могут дети возрастом от 13 до 17 лет, а предварительно победители пройдут онлайн-занятия по сценарному искусству под руководством опытных наставников для подготовки к съемкам в республике.

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