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  • Опубликована сегодня в 20:01

"Кинопоиск" лишится ряда фильмов компании Disney

Компания Disney не планирует продлевать договор с российскими онлайн-кинотеатрами, вследствие чего каталог "Кинопоиска", "IVI" и "Okko" заметно уменьшится. После 28 февраля 2023 года знаменитые кинокартины будут недоступны зрителям РФ.

В их число входят:

  • все части "Звездных войн", "Один дома", "Король лев", "Пиратов карибского моря"
  • кинокартины Marvel ("Железный человек", "Тор", "Мстители" и "Капитан Марвел", а также "Люди Икс" и пр.), Fox ("Крепкий орешек", "Ночь в музее")
  • мультфильмы "Холодное сердце", "Душа", "ВАЛЛ·И", "Вверх" и "История игрушек"

Как отметил генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, обычно контракты на показ популярного контента всегда продлеваются, особенно когда "эта работа никак не отягощена наличием каких-то санкций или режимов бойкота", всегда продлеваются.

"В случае с Disney, судя по всему, продление каталогов вряд ли возможно. Те, что закончатся в этом году, они закончатся без возможности пролонгировать"

По его словам, март может стать "переломной точкой" в вопросе исчезновения из каталогов онлайн-кинотеатров популярных фильмов.

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