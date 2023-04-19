Ушел из жизни советский и украинский актер театра и кино Александр Тартышников. Об этом сообщили в Харьковском государственном театре имени Шевченко.

Артист скончался во вторник, 18 апреля, через полтора месяца после своего 80-летнего юбилея.

Тартышников известен своими ролями в фильмах "Отряд особого назначения", "Охотники за бриллиантами", а также в сериале "Нюхач".