Режиссер "По щучьему велению" предложил методы улучшения российского кино

Режиссер Александр Войтинский, создатель киноленты "По щучьему велению", сообщил в интервью НСН о том, что отечественному кинематографу не хватает финансовой поддержки.
Он подчеркнул, что увеличение бюджета откроет новые возможности для талантливых людей, позволяя им участвовать в создании кино и реализовывать свои кинопроекты. В существующей ситуации такой шаг кажется вполне оправданным. Войтинский отметил, что каждый год режиссеры создают примерно 300 фильмов, но не все из них достигают зрителей, проходя через кинотеатральный фильтр.
Режиссер подчеркнул, что бюджет напрямую влияет на качество и подход к съемкам профессионального кино. Согласно его мнению, большинство российских фильмов не добираются до успешного проката из-за ограниченного бюджета на производство и рекламу проекта.
Картина "По щучьему велению" с Никитой Кологривым в главной роли за шесть недель проката собрала немного более 75 миллионов рублей. Фильм лидировал в прокате пять недель и общими сборами в 2,329 миллиарда рублей вошел в четверку лучших по кассовым сборам среди всех российских фильмов в современной истории.
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